Диетолог Соломатина перечислила полезные и опасные свойства гороха

Горох богат ценными для организма веществами, однако при некоторых заболеваниях этот продукт стоит употреблять в пищу только в небольшом количестве.

По словам диетолога Елены Соломатиной, в горохе содержится целый комплекс витаминов и полезных химических элементов. Благодаря уникальному аминокислотному составу его иногда даже называют «мясом для бедных», в нем много растительного белка.

«Там есть такие элементы, как ванадий и бор, которые необходимы для борьбы с воспалениями, для повышения плотности костей, для лучшего усвоения кальция, магния, фосфора. Там много холина — он нужен для нормального формирования когнитивных возможностей мозга, для нормальной работы печени, он противник атеросклероза», — рассказала специалист.

Также горох богат клетчаткой, которая улучшает работу ЖКТ и укрепляет иммунитет. При этом продукт сохраняет свои полезные свойства в любом виде — свежем, замороженном, сухом и даже консервированном, отметила диетолог. Он станет хорошим вариантом, чтобы разнообразить гарнир к основному блюду, заменив более привычные картофель или макароны.

Но если у человека уже есть заболевания желудочно-кишечного тракта — гастрит, язва, колит и другие —, нужно ограничить употребление блюд из гороха, предупредила врач.

«Горох является достаточно тяжелой пищей для переваривания. Мы знаем, что в больших количествах он может давать неприятные ощущения — газообразование, метеоризм», — рассказала Елена Соломатина.

Кроме того, людям, страдающим от подагры или камней в почках, тоже не стоит есть горох слишком часто, сообщает радио Sputnik.

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