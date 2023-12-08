Биолог Мальцева назвала продукты, способствующие профилактике и лечению рака

Сейчас есть возможность успешного лечения многих видов рака. Исследования показали, что добавление определенной еды в рацион пациента может улучшить результаты терапии.

По словам биолога-генетика Ирины Мальцевой, с помощью питания лучше всего корректируется рак молочной железы. Есть семь продуктов, при употреблении которых эффективность профилактики и лечения этого вида онкологии повышается до 70%.

«Это зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи. За счет содержания особых фитонутриентов эти продукты могут препятствовать образованию или развитию опухолей», — объяснила специалист.

Для профилактики глиомы — опухоли головного мозга — в рационе должно быть правильное соотношение жирных кислот. Также в лечении рака на стадии метастазирования помогут несколько видов грибов. При этом пациенту стоит обязательно обсудить свое питание с лечащим врачом, добавила эксперт.

«Речь идет о лекарственных видах грибов: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс. За счет бета-глюканов они могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать опухоль», — цитирует Ирину Мальцеву радио Sputnik.

Читайте также: онколог Исакова рассказала, как связаны заболевания с группой крови.