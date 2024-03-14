Ведущие производители российского пива поднимут цены на 8–15%

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков второй раз за полгода подняли закупочные цены.

Повышение цен подтвердили несколько федеральных и региональных торговых сетей. Сообщается, что повышение цен ожидается с 1 апреля и некоторые производители поднимут цены до 15%.

Так, «Пивоваренная компания «Балтика» с 1 апреля поднимет цены, в среднем, на 8%. Представители компании отмечают, что повышение цены плановое и объясняют ее «инфляционными и другими объективными процессами в России». В частности, выросли расходы на упаковку (бутылка подорожала на 8%, банка — на 22%) и логистику (подорожала на 40%). Также с 1 января вырос акциз на пиво с 25 до 26 рублей за 1 л, а с 15 января завершилось введение обязательной маркировки пива во всех видах потребительской упаковки, а также транспортной упаковки (кеги). Представители «Балтики» подчеркнули, что повысив цены, лишь частично компенсируют расходы.

Кроме того, о повышении цен заявили уже с 1 марта в компании «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ, ранее — «Объединенные пивоварни Хейнекен»). Точный процент подорожания пива не указан. Однако ретейлеры сообщают, что цена должна увеличиться примерно на 10%, но не на все позиции.

Также о росте цен в конце прошлого года сообщила «Московская пивоваренная компания» («Жигули», «Хамовники», Ballantine и другие). Цены на пиво вырастут до 12%. Кроме того, подорожают и другие напитки. Стоимость энергетиков Gorilla и No Limit и лимонадов DublDubl поднимутся до 16%. Цена на воду Nestle Pure Life и Fahrenheit, квасы «Обломов» и «Яхонт» — на 6–8%. Повышение цены обусловлено, в первую очередь подорожанием упаковки. За прошлый год цена алюминиевой банки выросла на 27%, стеклянной бутылки — на 12%, этикетки — более чем на 50%.

Выросли цены и на сырье. Цена на светлый солод, в частности, выросла на 18%. В результате себестоимость пива выросла на 16%. Себестоимость безалкогольных напитков поднялась на 10–21%, так как подорожали соковые концентраты и ароматизированные основы. Рост цен составил 35% и 50% соответственно.

ОАО «Томское пиво» («Бархатное фирменное», «Томское фирменное» и другие) с начала года индексировало стоимость своей продукции на 8%. Причиной стало увеличение ставки акциза, подорожание логистических услуг, рост стоимости обслуживания оборудования и повышение зарплаты персонала, а также ввод маркировки.

Пивоварня «Трехсосенский» («Трехсосенское», «Дуб и обруч», «Мельница на реке» и другие) заявила о повышении цен с 1 марта. Причиной назвали «инфляционные процессы». Также с 15 марта в среднем на 7% поднимутся цены на продукцию ООО «МНК» (бренд «Черноголовка»).

Стоимость продукции ООО «Пепсико Холдингс» с 1 марта выросла на 4,5%. Уточняется, что она будет «варьироваться по продуктам в зависимости от роста затрат на продукт и чувствительности потребителя к изменению цены». Причина — продолжающееся подорожание логистики и дефицит рабочей силы.

Производитель энергетиков Red Bull ООО «Ред Булл (Рус)» с 1 марта поднял цены на свои напитки, которые на 100% импортируются в Россию из-за границы. Причина — в дополнительных затратах на производство и ввод и оборот продукции из-за введения обязательной маркировки. Кроме того, на ценообразование повлияли рост тарифов на международные и внутренние грузоперевозки, рост стоимости электроэнергии и сырья и курс рубля, пишет «Фонтанка.ру».

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