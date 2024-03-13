Минсельхоз: цены на яйца и курятину остаются стабильными

В Минсельхозе России 13 марта сообщили о том, что, благодаря мерам по насыщению внутреннего рынка продукцией птицеводства, ценовая динамика на курятину и яйца остается стабильной.

За последнюю неделю стоимость куриного мяса у производителей показала нулевую динамику. Она составила в среднем 156,63 рубля за 1 кг. Яйца первой и второй категорий подешевели на 0,8%. Их стоимость составила 87,89 рубля и 79,36 рубля за десяток соответственно.

«Снижение отпускных цен транслируется и в розницу, где этот тренд наблюдался в течение февраля и продолжился на прошедшей неделе», — сообщили в Минсельхозе.

Также, благодаря хорошим урожаям основных сельхозкультур, сохраняются стабильная ситуация на рынке круп. Сообщается, что высокий урожай гречихи в прошлом году способствует снижению отпускных цен на гречку.

«За неделю гречка подешевела у производителей на 2%. В настоящее время ее стоимость на 22,3% ниже, чем год назад», — цитирует сообщение Минсельхоза газета «Известия».

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