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В январе цены на яйца в Краснодарском крае снизились почти на 8%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-yanvare-tseny-na-yajtsa-v-krasnodarskom-krae-snizilis-pochti-na-8
В январе цены на яйца в Краснодарском крае снизились почти на 8%
Фото freepik.com

Об этом говорится в исследовании Краснодарстата о потребительских ценах на товары в регионе по итогам прошлого месяца.

По статистике, в январе больше всего цены выросли на овощи: капусту белокочанную (+14,4%), огурцы (+13,8%), помидоры (+11,6%), лук репчатый (+10,1%), свеклу (+8,2%), картофель (+6%), морковь и чеснок (+5,5%). Кроме того, выросла стоимость фруктов: винограда (+13,8%), бананов (+5,2%), яблок (+4,6%).

Также незначительно выросли цены на мороженое, грибы, орехи, зелень, мясо, морепродукты, сладости и колбасу.

При этом цены снизились на яйца (-7,9%), кур (-3,2%), лимоны (-7,2%), апельсины (-2,7%) и питьевые сливки (-2,1%).

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