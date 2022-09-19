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Ведущие личное подсобное хозяйство граждане смогут взять льготный кредит

Общество
19.09.2022 11:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/vedushhie-lichnoe-podsobnoe-hozyajstvo-grazhdane-smogut-vzyat-lgotnyj-kredit
Ведущие личное подсобное хозяйство граждане смогут взять льготный кредит
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Льготное кредитование со ставкой 5% могут получить аграрии-производители и переработчики сельхозпродукции.

«Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заем предоставляется владельцам личных подсобных хозяйств, производителям семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров. Получить деньги смогут предприниматели, которые своевременно платят налог на профессиональный доход.

Такие меры необходимы для дальнейшего эффективного решения задачи продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Правительства России.

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