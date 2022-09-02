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Кондратьев: власти Кубани обратятся к банкам с инициативой кредитовать фермеров под залог урожая

Общество
02.09.2022 10:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vlasti-kubani-obratyatsya-k-bankam-s-initsiativoj-kreditovat-fermerov-pod-zalog-urozhaya
Кондратьев: власти Кубани обратятся к банкам с инициативой кредитовать фермеров под залог урожая

О такой инициативе 2 сентября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, это решение позволит аграриям пополнить средства для проведения осенней посевной кампании. Сейчас средств недостаточно, так как фермеры еще не успели продать летний урожай.

«Поэтому мы решили обратиться к банкам с инициативой — кредитовать фермеров под залог собранного урожая. Погасить заем они смогли бы сразу после реализации продукции. Это будет максимально удобный механизм», — отметил губернатор.

Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что льготное кредитование очень востребовано среди аграриев, но не у всех есть залог для обеспечения кредита. Сейчас готовят все необходимые документы, чтобы направить обращение в уполномоченные банки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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