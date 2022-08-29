Кондратьев: в Краснодарском крае поля озимых полностью засеваются семенами кубанской селекции

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал большое интервью, в котором рассказал о рекордном урожае и успешном решении большинства проблем, связанных с санкциями.

На Кубани этом году собрали 12,4 млн т зерновых и зернобобовых. Из них 10,7 млн т —пшеница. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что это рекордно высокий урожай. Он также сообщил, что в регионе есть все возможности для создания полного цикла производства. Вытеснившие импорт в магазинах кубанские товары не уступают ему по качеству.

«Сегодня многие проблемы удалось решить, например, наладить новую логистику поставок недостающего сырья и упаковки. Считаю, что в крае есть все возможности создавать полный цикл производства. На полках магазинов представлены отечественные, наши кубанские товары. Они вытеснили импорт и не уступают ему по качеству. Будем и дальше наращивать объемы кубанских продуктов. Они востребованы на внутреннем рынке страны», — сказал Кондратьев.

Также, говоря об импортозамещении, он подчеркнул, что в крае нет сложностей с семенами для осенней посевной кампании.

«С семенами озимых культур — пшеницей, ячменем, рапсом — сложностей нет. Наши поля этих культур засеваются на 100% семенами отечественной, кубанской селекции. Сортов семян достаточно, чтобы предприятия в каждой природно-климатической зоне при любых погодных условиях могли получать высокие урожаи качественного зерна. Предварительно площадь озимого клина будет на уровне предыдущих лет. Порядка 1,6 млн га, из которых львиная доля отдана под пшеницу. Также весной продолжится закладка молодых садов и виноградников. Саженцев этих культур отечественного производства достаточно», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенью в Краснодарском крае планируют заложить почти 1 тыс. га молодых садов.