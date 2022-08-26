Кондратьев: осенью в Краснодарском крае планируют заложить почти 1 тыс. га молодых садов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа рассказал, что на Кубани планируют закладку новых садов и обновление существующих.

Кондратьев подчеркнул, что садоводство является одним из приоритетных направлений развития АПК на Кубани.

«Почти тысячу гектаров молодых садов планируем заложить этой осенью. Основная часть — яблони. Также проходит замена старых садов косточковых — алычи, вишни, черешни, персика, сливы, абрикоса — на более интенсивные и плодоносящие. Садоводство — одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе. Для закладки наших садов практически полностью используем местные высокопродуктивные сорта. Поэтому в последние годы кратно нарастили производство собственных саженцев. В этом году рассчитываем их получить не менее 7 млн», — написал Кондратьев в Telegram.

Весной в крае заложили 650 га новых садов. Всего площадь плодовых и ягодных насаждений на превышает 30 тыс. га. В среднем урожайность составляет 200 ц/га. Это на 30% выше среднероссийского показателя. Достичь таких показателей помогает господдержкаи отрасли и постоянное увеличение финансирования. В текущем году на садоводство направили свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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