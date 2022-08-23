Кондратьев: первый миллион тонн сахарной свеклы собрали в Краснодарском крае

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 23 августа.

Глава Кубани отметил, что в этом году урожайность выше, чем в прошлом. Всего планируют убрать не меньше 9,5 млн тонн сахарной свеклы.

«Краснодарский край остается ведущим регионом России по сбору сахарной свеклы и производству сахара. На сегодняшний день аграрии уже обработали свыше 27 тыс. гектаров — почти 15% от плана. Собрали первый миллион тонн корнеплода. Средняя урожайность значительно превышает прошлогоднюю. Поэтому рассчитываем убрать не менее 9,5 млн тонн. Практически весь урожай отправим на наши комбинаты для переработки сахара», — сказал Кондратьев.

В настоящее время на полях края работают порядка 180 комбайнов. Лидируют по сбору корнеплода Отрадненский, Курганинский, Гулькевичский, Выселковский и Тбилисский районы. Сообщается, что урожайность там превышает 520 ц/га. Среднекраевая урожайность составляет 494 ц/га.

Сахарную свеклу принимают 14 заводов. Они уже произвели 172 тыс. т сахара. Всего в этом году с учетом сырья других регионов предприятия Кубани планируют переработать 11 млн т корнеплода и изготовить 1,2 млн т сахара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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