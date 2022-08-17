В Краснодаре подвели первые итоги уборочной кампании

Видео канала «Кубань 24»

На вопросы журналистов ответила представитель городского управления сельского хозяйства.

«Подводя итоги уборочной кампании, можно сделать вывод, что представители сельскохозяйственной отрасли потрудились на славу. Только краснодарские аграрии в этом году собрали более 81 тыс. т зерна, из которых 70 тыс. — пшеница. Ее большая часть, 90% урожая — продовольственного класса. Это хорошее сырье для хлебопеков. Показатели — рекордные», — сказала корреспондентка Татьяна Алексеева.

«Аграрии Краснодара собрали урожай со средней урожайностью — 68,5 ц с га, а озимой пшеницы получено по 70 ц. Отдельные хозяйства — по 75-78 ц. Отдельные поля давали по 90 ц с га», — сказала начальник отдела координации деятельности сельхозпредприятий управления сельского хозяйства Краснодара Марина Максимцова.

Кроме пшеницы, в Краснодаре выращивают кукурузу, рис, а также овощи и фрукты. На сегодняшний день в хозяйствах краевой столицы собрали более 20 т овощей и 2 т плодов садовых культур. Преимущественно, яблок.

«Наши крупные основные хозяйства имеют хранилища общим объемом 65 тыс. т. Эти хранилища были подготовлены к заготовке зерна. В наших садоводческих хозяйствах хранилища объемом порядка 11 тыс. т», — сказала Марина Максимцова.

На пресс-конференции рассказали и о переработке урожая. В городе этим занимаются 78 предприятий. Некоторые из них столкнулись с последствиями западных санкций. В частности, проблемы возникли с поставками жестяных банок. Но производственные линии оперативно адаптировали под стеклянную тару. Поэтому без кубанских консервов страна точно не останется.