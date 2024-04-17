Ведущая «Кубань 24» Татьяна Ивлева победила в конкурсе «Ростелекома»

Ведущая канала Кубань 24 Татьяна Ивлева заняла 1 место среди тележурналистов ЮФО в конкурсе «Вместе в цифровое будущее», который проводит ПАО «Ростелеком».

Кроме того, ведущая программы «Детали» Юлия Сафронова получила благодарность жюри конкурса за открытие новых экспертов и выпуск о достижениях кубанских инженеров. Призером цифровых соревнований стал и шеф-редактор «Первого радио Кубани» Алексей Власов, который занял 2 место по Югу России в номинации «Радио и подкасты».

Всего участниками было заявлено на конкурс почти 1 тыс. 600 работ. Жюри высоко оценило сюжеты программы «Край аграрный. Цифровое поле» о том, какую технику и IT-технологии используют фермеры и сельхозпредприятия нашего региона. Это аграрные коптеры и автопилоты, которые позволяют комбайнам работать даже в темноте с точностью до двух сантиметров, роботы-дояры, цифровые метеостанции и много другой умной техники. И даже песню для заставки программы создала нейросеть. Победившую в конкурсе программу можно увидеть на канале «Кубань 24: ДОК».

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