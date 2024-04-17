Число участников «Тотального диктанта» в Краснодаре выросло до 600 человек

Акцию «Тотальный диктант» в краевой столице проведут 20 апреля в 14:00 на 12 площадках. На участие в ней вместо запланированных в этом году 500 человек уже зарегистрировались 600.

Для прочтения текста диктанта на краснодарских площадках выбирали профессионалов, обладающих четкой и грамотной речью. В их число вошли телеведущий канала «Кубань 24» Сергей Кожанов и главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.

«На всех площадках «Тотального диктанта» мы разыграем подарки от партнеров. Советуем повторить правила русского языка и историю «Тотальных диктантов» прошлых лет, чтобы акция принесла вам не только хорошее настроение и проверку знаний, но еще и памятные бонусы», — отметила сокоординатор акции в Краснодаре Алена Чавычалова.

В этом году свободную регистрацию на «Тотальный диктант» открыли в КубГУ, офисе компании «Аякс», краевом Доме журналистики и в редакции газеты «Краснодарские известия». Среди площадок, которые самостоятельно собирают участников: Общественно-информационный центр Краснодара, Президентский кадетский корпус, а также лицей № 90, школы № 6, № 52 и № 102.

Зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте», а также посмотреть полный список чтецов и площадок в Краснодаре можно на этом сайте.

Среди информационных партнеров «Тотального диктанта» в Краснодаре: «Комсомольская правда-Кубань», ГТРК «Кубань», телеканал «Кубань 24», телеканал «Краснодар» и газета «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», регистрацию на «Тотальный диктант» приостанавливали из-за массовой хакерской атаки. Сейчас работа сайта восстановлена, но желающим зарегистрироваться нужно поторопиться. К вечеру 17 апреля осталось порядка 10 мест для участия в диктанте на площадке филологического факультета КубГУ.