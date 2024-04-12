Регистрацию на «Тотальный диктант» приостановили из-за массовой хакерской атаки

Регистрацию на площадки всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» открыли 10 апреля в 7:00, но буквально через 10 минут ресурс подвергся массовой атаке хакеров, и возможность регистрации отложили.

Сообщения о трудностях с регистрацией на площадки «Тотального диктанта» поступили от пользователей по всему миру. Оказалось, что злоумышленники провели DDoS-атаку и пытались взломать сайт акции. Силы технической поддержки интернет-ресурса до сих пор занимаются устранением последствий хакерской атаки и восстановлением системы регистрации.

«К сожалению, это не первая атака на основной ресурс нашего проекта. С 2016 года мы практически ежегодно сталкиваемся с подобными попытками, но ситуация этого года оказалась самой масштабной. Злоумышленники, которые готовят эти акции, по понятным причинам выбирают критически важные для проекта даты: начало регистрации или день проведения «Тотального диктанта». Хочу сказать единственное: акция пройдет в любом случае, чего бы это для нас ни стоило!» — сообщил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

По состоянию на утро 12 апреля регистрация на «Тотальный диктант» все еще недоступна. Попытки атаки на инфраструктуру сайта продолжаются, сообщили организаторы акции. Информации по дате и времени восстановления интернет-ресурса пока нет.

«Мы ждем участников на площадках 20 апреля в 14:00. Но для организации важны списки. Для этого, если до понедельника работу сайта не удастся наладить, 15 апреля на странице totaldict.ru/krasnodar появится ссылка на альтернативный способ регистрации. Обращаю внимание, если вы уже зарегистрировались, то повторно регистрироваться не нужно!», — рассказала координатор акции «Тотальный диктант» в Краснодаре Алена Чавычалова.

В прошлом году участниками акции — как очно, так и в режиме онлайн — стали более 450 тыс. человек по всему миру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году «Тотальный диктант» вновь пройдет в Краснодаре в традиционном формате. В краевой столице для проведения акции предусмотрели на 11 площадок.