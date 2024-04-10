«Тотальный диктант» проведут на 11 площадках в Краснодаре

Просветительская акция в формате добровольного диктанта пройдет 20 апреля в 14:00.

В краевой столице диктант проведут на 11 площадка, 4 из которых будут открытыми для всех желающих: в Кубанском государственном университете (улица Ставропольская, 149), офисе компании «АЯКС» (улица Рашпилевская, 179/1), медиацентре «Дом журналистики» (улица Красноармейская, 60) и в редакции газеты «Краснодарские известия» (улица Северная, 279). Зарегистрироваться на диктант на одной из четырех площадок можно на сайте акции.

Остальные семь площадок в школах города, офисе холдинга AVA-Group и Общественно-информационном центре Краснодара будут закрытыми.

«В 2024 году «Тотальный диктант» возвращается в Краснодар после двухлетнего перерыва. В следующем году организаторы планируют больше открытых площадок в разных районах города», — написал региональный координатор Антон Смертин в Telegram.

Информационными партнерами «Тотального диктанта» в Краснодаре выступают «Комсомольская правда-Кубань», ГТРК «Кубань», телеканал «Кубань-24» и газета «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году «Тотальный диктант» вновь пройдет в Краснодаре в традиционном формате. Текст для диктанта подготовила многократный финалист премии «Большая книга», писатель Анна Матвеева — автор книг «Перевал Дятлова», «Девять девяностых», «Каждые сто лет» и других. Чтецами диктанта в Краснодаре станут известные люди, в том числе журналисты городских и краевых СМИ.