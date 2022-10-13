Ведомственная охрана Минтранса РФ 15 октября отметит 20-летие

Ведомственная охрана Минтранса РФ 15 октября отметит 20-летие

Со дня создания ведомственной охраны Минтранса России прошло уже почти 20 лет. Сейчас работники подразделений охраняют 213 объектов транспортной инфраструктуры Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

На дежурство ежедневно заступают более 500 стрелков, операторов и водителей. В среднем за сутки проверяют 13 тыс. единиц транспорта, 20 тыс. человек и около 3 тыс. железнодорожных контейнеров и вагонов подвижного состава.

С начала 2022 года сотрудники Краснодарского филиала ведомственной охраны предупредили более 1 тыс. 840 нарушений. На южных магистралях при досмотре автомобилей обнаружено 243 запрещенных предмета. Это в том числе боеприпасы, боевое, служебное и гражданское оружие, сообщает пресс-служба Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

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«За прошедшие 20 лет, в подразделениях транспортной безопасности государственной охраны работали многие граждане и каждый из них внес определенный вклад в дело укрепления правопорядка на объектах транспорта юга России. В преддверии праздника, хочу поблагодарить добросовестных работников, которые прошли школу охраны и защиты объектов транспортной инфраструктуры Краснодарского края и Республики Крым. Эти люди круглосуточным трудом сформировали авторитет филиалу и предприятию в целом, доказав, что на тех объектах, где на посты выставлены работники ведомственной охраны Минтранса, ситуация находится под контролем», — подчеркнул директор Краснодарского филиала Вячеслав Бурый.

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