Через Керченскую паромную переправу уже перевезли более 9 тыс. пассажиров и 1,7 тыс. машин

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Актуальные цифры по числу пассажиров и транспортных средств на 13 октября сообщили в Минтрансе РФ.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября до 7:00 13 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли 9 тыс. 237 пассажиров и 1 тыс. 774 машин, в основном это большегрузы. Пассажирские суда выполнили девять рейсов. Четыре парома выполнили 54 круговых рейса.

Согласно прогнозу Росгидромета, 13 октября погода в проливе благоприятна для работы переправы. Скорость ветра сейчас 5-10 м/с, волнение моря минимальное и составляет 10-60 см, сообщает Минтранс РФ.

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