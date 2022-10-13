Через Керченскую паромную переправу уже перевезли более 9 тыс. пассажиров и 1,7 тыс. машин
Общество
13.10.2022 12:00
Актуальные цифры по числу пассажиров и транспортных средств на 13 октября сообщили в Минтрансе РФ.
С начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября до 7:00 13 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли 9 тыс. 237 пассажиров и 1 тыс. 774 машин, в основном это большегрузы. Пассажирские суда выполнили девять рейсов. Четыре парома выполнили 54 круговых рейса.
Согласно прогнозу Росгидромета, 13 октября погода в проливе благоприятна для работы переправы. Скорость ветра сейчас 5-10 м/с, волнение моря минимальное и составляет 10-60 см, сообщает Минтранс РФ.
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