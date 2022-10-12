В очереди на Керченскую переправу скопилось более 1 тыс. грузовиков

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Среди грузовых автомобилей, ожидающих очереди на переправу, 611 фур находятся на разных стоянках Темрюкского района, 396 — Славянского. Еще 14 большегрузов находятся в Красноармейском районе.

Всего для водителей, которые едут в Крым, на Кубани действует 10 временных стоянок. Из них четыре — основные и шесть — дополнительные. Они способны принять свыше 2 тыс. автомобилей. Адреса можно найти на сайте.

Водителей, ожидающих своей очереди на переправу, обеспечили всем необходимым. Работают пункты обогрева, полевая кухня. Казаки и волонтеры в порту «Кавказ» раздают воду и еду, а также регистрируют пассажиров на паромы.

В настоящее время на Керченской переправе работают четыре парома. Они рассчитаны, в общей сложности, на 90 грузовиков и 300 человек. Кроме того, работают два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс.

С графиком движения паромов можно ознакомиться на сайте Минтранса РФ.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал без необходимости не выезжать в сторону Крымского моста и Керченской паромной переправы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала работы переправы 9 октября и до 7:00 12 октября перевезли 6 тыс. 394 пассажира и 1 тыс. 421 автомобиль. Большинство из них — большегрузные и среднетоннажные машины.