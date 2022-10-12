Через Керченскую паромную переправу перевезли более 1,4 тыс. грузовых машин

Через Керченскую паромную переправу перевезли более 1,4 тыс. грузовых машин

В настоящее время перемещение любых грузовых автомобилей и автобусов через Керченский пролив возможно только на паромной переправе.

С начала работы переправы 9 октября и до 7:00 12 октября перевезли 6 тыс. 394 пассажира и 1 тыс. 421 транспортное средство. Большинство из них — большегрузные и среднетоннажные машины.

На переправе работают четыре автомобильно-пассажирских парома. За прошедшие дни они совершили 37 рейсов. Также девять рейсов выполнили привлеченные пассажирские суда. Они не работали последние двое суток из-за погодных условий. Сейчас скорость ветра благоприятна для безопасной работы.

Проезд по Крымскому мосту возможен исключительно на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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