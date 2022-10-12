Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Через Керченскую паромную переправу перевезли более 1,4 тыс. грузовых машин

Общество
12.10.2022 12:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-perevezli-bolee-1-4-tys-gruzovyh-mashin
Через Керченскую паромную переправу перевезли более 1,4 тыс. грузовых машин

В настоящее время перемещение любых грузовых автомобилей и автобусов через Керченский пролив возможно только на паромной переправе.

С начала работы переправы 9 октября и до 7:00 12 октября перевезли 6 тыс. 394 пассажира и 1 тыс. 421 транспортное средство. Большинство из них — большегрузные и среднетоннажные машины.

На переправе работают четыре автомобильно-пассажирских парома. За прошедшие дни они совершили 37 рейсов. Также девять рейсов выполнили привлеченные пассажирские суда. Они не работали последние двое суток из-за погодных условий. Сейчас скорость ветра благоприятна для безопасной работы.

Проезд по Крымскому мосту возможен исключительно на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Читайте также: на сайте Минтранса РФ появился раздел с информацией о перевозках в Крым.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. ФСБ пресекла теракт на транспортном терминале в Брянске
  5. Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях