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На сайте Минтранса РФ появился раздел с информацией о перевозках в Крым

Общество
12.10.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sajte-mintransa-rf-poyavilsya-razdel-s-informatsiej-o-perevozkah-v-krym
На сайте Минтранса РФ появился раздел с информацией о перевозках в Крым
Фото kukarta.ru

Раздел, посвященный организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем, содержит ответы на самые популярные вопросы граждан.

На странице можно узнать все об организации логистики пассажиров и грузов. Например, информацию о графике перевозок, организации стоянок для большегрузного транспорта и регулярном пассажирском железнодорожном сообщении, мультимодальных перевозках.

Информацию по перевозкам можно узнать на сайте Министерства транспорта РФ.

Читайте также: Минтранс организовал переключение грузов на ж/д транспорт для перевозки через Керченский пролив.

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