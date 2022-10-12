На сайте Минтранса РФ появился раздел с информацией о перевозках в Крым

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Раздел, посвященный организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем, содержит ответы на самые популярные вопросы граждан.

На странице можно узнать все об организации логистики пассажиров и грузов. Например, информацию о графике перевозок, организации стоянок для большегрузного транспорта и регулярном пассажирском железнодорожном сообщении, мультимодальных перевозках.

Информацию по перевозкам можно узнать на сайте Министерства транспорта РФ.

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