Минтранс организовал переключение грузов на ж/д транспорт для перевозки через Керченский пролив

Минтранс организовал переключение грузов на ж/д транспорт для перевозки через Керченский пролив

Железнодорожники готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив. Как сообщает Минтранс России, организовать погрузку можно на грузовых дворах Анапа и Тимашевская.

Аналогичная схема действует и на Крымском полуострове. В рамках новой услуги доступны перевозки тарно-штучных грузов, а также перевозимых в крытых вагонах и контейнерах.

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