Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Минтранс организовал переключение грузов на ж/д транспорт для перевозки через Керченский пролив

Общество
11.10.2022 09:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrans-organizoval-pereklyuchenie-gruzov-na-zh-d-transport-dlya-perevozki-cherez-kerchenskij-proliv
Минтранс организовал переключение грузов на ж/д транспорт для перевозки через Керченский пролив

Железнодорожники готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив. Как сообщает Минтранс России, организовать погрузку можно на грузовых дворах Анапа и Тимашевская.

Аналогичная схема действует и на Крымском полуострове. В рамках новой услуги доступны перевозки тарно-штучных грузов, а также перевозимых в крытых вагонах и контейнерах.

Читайте также: повреждения опор Крымского моста планируют устранить в конце недели.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях