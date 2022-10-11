Минтранс организовал переключение грузов на ж/д транспорт для перевозки через Керченский пролив
Общество
11.10.2022 09:03
Железнодорожники готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив. Как сообщает Минтранс России, организовать погрузку можно на грузовых дворах Анапа и Тимашевская.
Аналогичная схема действует и на Крымском полуострове. В рамках новой услуги доступны перевозки тарно-штучных грузов, а также перевозимых в крытых вагонах и контейнерах.
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