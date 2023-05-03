Ведомости: с начала года сократили размер господдержки для аэропорта Краснодара

Субсидии закрытым аэропортам юга России в 2023 году пока сократили втрое — в качестве господдержки согласовали предоставить только 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. К примеру, за прошлый год на эти цели всего выделили около 7,5 млрд рублей.

Снижение финансирования может быть вызвано тем, что за прошедший год аэропортам не удалось полностью освоить предоставленный им объем господдержки, сообщил один из источников. При этом, по словам представителя Минфина РФ, министерство «концептуально поддерживает» продление указанной меры поддержки закрытым аэропортам.

Так, 28 апреля 2023 года был опубликован проект постановления Правительства РФ о правилах предоставления субсидий закрытым аэропортам на этот год, где не указана точная сумма, но отмечается, что поддержка предоставляется для сохранения не менее 90% персонала в закрытых аэропортах по сравнению с началом 2022 года.

К слову, в 2022 году государственные субсидии для закрытых аэропортов увеличивали трижды. Так, в апреле на эти цели выделили более 1,5 млрд рублей, затем в мае эту сумму удвоили до 3 млрд рублей, а в августе, по словам председателя правительства Михаила Мишустина, меры поддержки расширили еще на 2,5 млрд рублей. Наконец, в октябре 2022 года Мишустин сообщил о предоставлении дополнительной поддержки в размере 2 млрд рублей.

При этом размер господдержки закрытым аэропортам юга России в 2023 году будет аналогичен сумме, выделенной в прошедшем году, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Сейчас временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Этот запрет пока действует до 9 мая, сообщает газета «Ведомости».

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