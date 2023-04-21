Прибыль аэропорта Сочи за 2022 год выросла на 31%

За 2022 год чистая прибыль, полученная «Международным аэропортом Сочи» (входит в группу «Аэродинамика» с аэропортами Краснодара и Анапы) составила 6,7 млрд рублей. Это стало рекордным результатом в истории аэропорта.

Компания также установила рекорд по выручке, она выросла на 28,5% — до 12,6 млрд рублей. К примеру, за услуги аэропортового и наземного обслуживания выручка увеличилась на 31,4% и составила почти 10,2 млрд рублей, заработок от услуг взлета-посадки вырос на 16,3% — до 1,488 млрд рублей, а от обслуживания пассажиров — на 20% и составил 2,325 млрд рублей.

В 2022 году аэропорт Краснодара понес чистые убытки в размере 213,74 млн рублей, что стало первым убыточным годом для компании за последние восемь лет. К слову, в 2021 году аэропорт заработал 1,32 млрд рублей чистой прибыли. Его выручка упала в 4,7 раза — до 849,9 млн рублей, что является самым низким показателем в истории воздушной гавани. Однако прочие доходы аэропорта выросли в 8 раз — до 1,1 млрд рублей. Большую часть из этих средств — 911,1 млн рублей — составили субсидии от Росавиации, полученные на частичную компенсацию расходов.

Также в прошедшем году аэропорт Анапы понес убытки в размере 184,16 млн рублей. Однако в 2021 году он получил рекордную прибыль в 971,7 млн рублей. Выручка аэропорта сократилась в 11,6 раза — до 192,8 млн рублей.

С 24 февраля 2022 года аэропорт Сочи стал единственным действующим аэропортом на юге России. Его пассажиропоток за 2022 год установил новый рекорд, увеличившись на 17% — до 13 млн человек, сообщает «Интерфакс».

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