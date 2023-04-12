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В аэропорту Сочи высадили росток магнолии, посаженной космонавтом Севастьяновым более полувека назад

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-vysadili-rostok-magnolii-posazhennoj-kosmonavtom-sevastyanovym-bolee-poluveka-nazad
В аэропорту Сочи высадили росток магнолии, посаженной космонавтом Севастьяновым более полувека назад
Фото пресс-службы администрации Сочи

Росток магнолии, посаженной 53 года назад Почетным гражданином Сочи летчиком-космонавтом Виталием Севастьяновым на аллее космонавтов в парке «Ривьера», передали ученикам гимназии № 9, где в свое время учился космонавт.

В День космонавтики гимназисты высадили росток на территории аэропорта, который носит имя Севастьянова.

Ко Дню космонавтики в Сочи подготовили большую культурную программу, направленную на патриотическое воспитание и сохранение традиций.

«В учреждениях культуры всех внутригородских районов пройдут творческие мероприятия, а в музее Истории города Сочи представлена большая экспозиция, посвященная космонавтике. На ней можно увидеть экспонаты, которые побывали в космосе», — цитирует замглавы города Елену Канюк пресс-служба мэрии Сочи.

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