В аэропорту Сочи высадили росток магнолии, посаженной космонавтом Севастьяновым более полувека назад
Общество
12.04.2023 10:49
Росток магнолии, посаженной 53 года назад Почетным гражданином Сочи летчиком-космонавтом Виталием Севастьяновым на аллее космонавтов в парке «Ривьера», передали ученикам гимназии № 9, где в свое время учился космонавт.
В День космонавтики гимназисты высадили росток на территории аэропорта, который носит имя Севастьянова.
Ко Дню космонавтики в Сочи подготовили большую культурную программу, направленную на патриотическое воспитание и сохранение традиций.
«В учреждениях культуры всех внутригородских районов пройдут творческие мероприятия, а в музее Истории города Сочи представлена большая экспозиция, посвященная космонавтике. На ней можно увидеть экспонаты, которые побывали в космосе», — цитирует замглавы города Елену Канюк пресс-служба мэрии Сочи.
Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем космонавтики.
Популярные новости
- Госдума приняла закон о создании реестра воинского учета в России
- Денег не надо: Галицкий ответил посетителям парка «Краснодар» на предложение брать плату за вход в Японский сад
- В КТТУ раскрыли секрет появления на билетах штампов с изображением улыбающейся свиньи
- Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
- Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»