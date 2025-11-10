«Ведомости»: операторы будут обязаны отключать связь по требованию ФСБ

Российские операторы должны будут прекращать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов ФСБ, если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Внести соответвующие поправки в федеральный закон «О связи» предложили в Минцифры. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поправки одобрила, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к комиссии источник в Белом доме.

Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и Правительства РФ. В законопроекте эти случаи описаны как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства». Определяются и детализируются они в соответствующих нормативных правовых актах президента и Правительства РФ.

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб.

Проект согласовали с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов подтвердил, что правительство рассмотрело законопроект, расширяющий полномочия ФСБ в сфере регулирования услуг связи.

Сейчас операторы связи обязаны предоставлять государственным органам информацию об абонентах и оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в случаях, установленных законом. Однако эти нормы не дают прямого механизма быстрого отключать конкретные номера или устройства.

По мнению экспертов, новый законопроект позволит унифицировать и ускорить эту процедуру. Они предполагают, что к случаям, когда операторы должны будут прекращать обслуживание, могут относиться проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков или иных действий, угрожающих общественному порядку и безопасности, обеспечение безопасности при ЧС или важных госмероприятиях, борьба с организованной преступностью, пишет газета «Ведомости».

