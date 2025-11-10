Logo
«Ведомости»: операторы будут обязаны отключать связь по требованию ФСБ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vedomosti-operatory-budut-obyazany-otklyuchat-svyaz-po-trebovaniyu-fsb
«Ведомости»: операторы будут обязаны отключать связь по требованию ФСБ
Фото freepik.com

Российские операторы должны будут прекращать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов ФСБ, если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Внести соответвующие поправки в федеральный закон «О связи» предложили в Минцифры. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поправки одобрила, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к комиссии источник в Белом доме.

Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и Правительства РФ. В законопроекте эти случаи описаны как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства». Определяются и детализируются они в соответствующих нормативных правовых актах президента и Правительства РФ.

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб.

Проект согласовали с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов подтвердил, что правительство рассмотрело законопроект, расширяющий полномочия ФСБ в сфере регулирования услуг связи.

Сейчас операторы связи обязаны предоставлять государственным органам информацию об абонентах и оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в случаях, установленных законом. Однако эти нормы не дают прямого механизма быстрого отключать конкретные номера или устройства.

По мнению экспертов, новый законопроект позволит унифицировать и ускорить эту процедуру. Они предполагают, что к случаям, когда операторы должны будут прекращать обслуживание, могут относиться проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков или иных действий, угрожающих общественному порядку и безопасности, обеспечение безопасности при ЧС или важных госмероприятиях, борьба с организованной преступностью, пишет газета «Ведомости».

Читайте также: в России мобильный интернет и СМС планируют блокировать на сутки после роуминга.

