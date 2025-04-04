Вечный огонь зажгли в поселке Головинка

Ранее огонь на военном мемориале в Головинке горел только по памятным датам. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне его перевели на сетевое газоснабжение.

Мемориалы переводят на сетевое газоснабжение в рамках акции «Храним огонь Победы», рассказал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун.

«Теперь природный газ будет гореть и на мемориале в Головинке, где в историю навсегда внесены имена почти 600 жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны», — добавил он.

Частицу пламени доставили с мемориала в микрорайоне Завокзальном в Сочи, посвященного погибшим на фронте и скончавшимся от ран в госпиталях города. Замгубернатора Кубани Александр Власов отметил, что в годы Великой Отечественной войны добровольцами на фронт ушли порядка 600 тыс. жителей Кубани, 470 тыс. погибли. По его словам, дело предков продолжают бойцы СВО.

«Наш долг — воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма на примерах подвигов наших предков», — подчеркнул Власов.

В Краснодарском крае к сетевому газу подключили уже 135 мемориалов. В 2025 году будет выполнено техобслуживание 119 мемориалов. До 9 мая подключат порядка 20 мемориалов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: светящийся арт-объект «Родина-мать» появится в Сочи к 80-летию Победы.

Подпишись, здесь всегда интересно.