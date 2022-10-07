Вечером в пятницу Краснодар увяз в 9-балльных пробках

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Заторы на дорогах краевой столицы образовались вечером 7 октября. Сервис «Яндекс Карты» оценил дорожную ситуацию в Краснодаре в 9 баллов.

По данным сервиса на 18:20, стоит весь центр города. Пробки на Северной, Калинина, Селезнева, Зиповской, Красной, Гаврилова, Тургенева, Рашпилевской, Дзержинского, Передовой, Новороссийской, Ленина, Буденного, Кубанской Набережной.

Также серьезные заторы образовались в районе аэропорта, на Пашковской, Уральской, улице 1 Мая, 40-летия Победы. Стоят водители на Солнечной и Московской.

Кроме того, затруднен выезд из города: на улице Уральской, на Восточном обходе, на Ростовском шоссе, перед Яблоновским и Тургеневскими мостами.

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