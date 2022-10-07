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Вечером в пятницу Краснодар увяз в 9-балльных пробках

Общество
07.10.2022 18:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/vecherom-v-pyatnitsu-krasnodar-uvyaz-v-9-ballnyh-probkah
Вечером в пятницу Краснодар увяз в 9-балльных пробках
Фото https://yandex.ru/

Заторы на дорогах краевой столицы образовались вечером 7 октября. Сервис «Яндекс Карты» оценил дорожную ситуацию в Краснодаре в 9 баллов.

По данным сервиса на 18:20, стоит весь центр города. Пробки на Северной, Калинина, Селезнева, Зиповской, Красной, Гаврилова, Тургенева, Рашпилевской, Дзержинского, Передовой, Новороссийской, Ленина, Буденного, Кубанской Набережной.

Также серьезные заторы образовались в районе аэропорта, на Пашковской, Уральской,  улице 1 Мая, 40-летия Победы. Стоят водители на Солнечной и Московской.

Кроме того, затруднен выезд из города: на улице Уральской, на Восточном обходе, на Ростовском шоссе, перед Яблоновским и Тургеневскими мостами.

Читайте также: в Краснодаре запретили поворот налево с улицы Восточно-Кругликовской на 40-летия Победы.

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