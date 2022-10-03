В Краснодаре запретили поворот налево с улицы Восточно-Кругликовской на 40-летия Победы

Видео канала «Кубань 24»

В краевом центре продолжается борьба с пробками. Серьезные изменения ждут жителей в Прикубанском округе.

С 3 октября там нельзя поворачивать налево с улицы Восточно-Кругликовской на 40-летия Победы. Теперь машинам придется ехать только прямо или направо. Водители беспокоятся, что из-за новой схемы движения пробок станет еще больше. Однако в администрации города успокаивают — неудобства временные, скоро движение оптимизируют.

«Это не последнее изменение на улице Восточно-Кругликовской, а также по прилегающим улицам. В настоящее время наш центр организации дорожного движения будет мониторить дорожную ситуацию — как и куда перераспределятся транспортные средства, и уже будем вносить изменения на каких-то других участках, чтобы оптимизировать, и данное изменение было максимально комфортным», — сказал начальник отдела организации дорожного движения администрации Краснодара Сергей Камынин.

Новшества коснулись и жителей микрорайона «Панорама». С 3 октября, двигаясь от улицы 40-летия Победы в сторону Школьной, на светофоре, который расположен ближе к стадиону, тоже запретили поворот налево.