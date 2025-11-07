Вечером 7 ноября Краснодар увяз в 10-балльных пробках

В конце короткой рабочей недели улицы города в навигаторах окрасились в бордовый . По данным на 17:40, основные заторы образовались в центре и на выезде из краевой столицы.

Сервис «Яндекс Карты» оценил пробки на 10 баллов из 10. Водители встали в пробках в центре города — на улицах Постовой, Митрофана Седина, Октябрьской, Кубанской Набережной, Карасунской, Кузнечной, Северной, Красной, Хакурате, Садовой.

В центре также наблюдаются проблемы с выездом из города в сторону Адыгеи. В бордовых заторах стоят улицы Тургенева, Калинина, Дзержинского, Володи Головатого.

Стоит северо-восточная часть города — Зиповская, Российская, 1 Мая, Черкасская, Солнечная, Московская. Есть проблемы с проездом и в юго-восточной части. Красным окрашены Селезнева, Горячеключевская, Автолюбителей, Мачуги.

Кроме того, машины увязли в пробках на выездах из города — на Ближнем Западном обходе и Ростовском шоссе, а также на Уральской и Восточном обходе из Горячего Ключа.

Читайте также: с 3 ноября для водителей на Крымском мосту ввели новую процедуру проезда. Изменения в стандартную процедуру проверки для проезжающих по мосту через Керченский пролив ввели из-за вступления в силу запрета на проезд гибридов и электроавтомобилей.

