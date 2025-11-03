С 3 ноября для водителей на Крымском мосту ввели новую процедуру проезда

Изменения в стандартную процедуру проверки для проезжающих по мосту через Керченский пролив ввели из-за вступления в силу запрета на проезд гибридов и электроавтомобилей.

С 3 ноября водители помимо ручного досмотра и сканирования автомобиля должны заполнить анкету. В документе необходимо указать марку, модель и госномер транспортного средства, а также отметить наличие электротяги, пишет «КП».

Изменения вступили в силу в 00:00. Документы о запрете проезда транспортных средств с электрическими батареями подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение электромобилей и гибридных автомобилей при подъезде к Крымскому мосту запретили на участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь.

Со стороны Таманского полуострова ограничения действуют от развязки на станицу Тамань до Крымского моста — от 134 км + 660 м трассы до 145 км + 400 м трассы.

Со стороны Крымского полуострова движение электрокаров и гибридов запрещено на участке трассы от 162 км +931 м и до 145 км +400 м в направлении моста.

Ранее проезд по Крымскому мосту запретили для грузовых автомобилей. Электрокары, гибридные авто и большегрузы могут попасть на полуостров по альтернативному сухопутному маршруту, который ведет от Таганрога до Джанкоя. Для водителей создали карту зарядок для авто.

