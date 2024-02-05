Вечером 5 и 6 февраля в центре Краснодара изменят схему движения трамваев

Работу общественного транспорта в центре краевой столицы временно изменят для ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова.

Изменения затронут лишь трамваи маршрутов № 5 и 8 в вечернее время 5 и 6 февраля. После 22:30 они будет следовать с Музыкального микрорайона в Восточное депо через улицу Садовую. Рейс трамвая №8 в 22:48 с улицы Стасова отправится на Петра Метальникова через улицу Садовую.

Пассажиров просят быть внимательнее и учитывать изменения при планировании поездок 5 и 6 февраля, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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