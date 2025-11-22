Вечером 22 ноября обесточат несколько улиц в Прикубанском округе Краснодара
В субботу в Прикубанском округе краевой столицы начнут работы по замене оборудования на высоковольтном энергообъекте.
Оборудование меняют для увеличения надежности энергосистемы в период пиковых нагрузок. Для безопасности проведения работ с 23:00 22 ноября до 7:00 23 ноября отключат свет в домах на улицах Краеведа Соловьева, Сороки и 1-м Краснодарском проезде.
Специалисты электросетей выполнят все работы в установленные сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Задать вопросы по отключению можно по телефону горячей линии: 8(800)220-02-20.
