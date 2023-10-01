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Вечером 2 октября Крымский мост полностью перекроют на 9 часов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vecherom-2-oktyabrya-krymskij-most-polnostyu-perekroyut-na-9-chasov
Вечером 2 октября Крымский мост полностью перекроют на 9 часов
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Движение автомобилей через Керченский пролив ограничат для проведения восстановительных работ.

Автодорожную часть Крымского моста полностью закроют 2 октября в 21:00 до 6:00 3 октября.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: минувшим летом по Крымскому мосту проехали около 1 млн автомобилей. Поезда дальнего следования за лето перевезли в Крым и из него более 1,3 млн пассажиров.

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