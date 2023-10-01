Вечером 2 октября Крымский мост полностью перекроют на 9 часов

Движение автомобилей через Керченский пролив ограничат для проведения восстановительных работ.

Автодорожную часть Крымского моста полностью закроют 2 октября в 21:00 до 6:00 3 октября.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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