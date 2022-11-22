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Вечерний ливень в Краснодаре спровоцировал 9-балльные пробки

Общество
22.11.2022 17:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/vechernij-liven-v-krasnodare-sprovotsiroval-9-ballnye-probki
Вечерний ливень в Краснодаре спровоцировал 9-балльные пробки
Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Сильный дождь в краевой столице начался вечером 22 ноября. На дорогах уже к 17:30 образовались сильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил ситуацию в 9 баллов из 10.

По данным на 17:40, стоит центр города. Серьезные пробки собрались на улицах Северной, Красной, Кузнечной, Промышленной, Костылева, Буденного, Гаврилова, Дзержинского, Коммунаров, Рашпилевской, Октябрьской, Леваневского, Седина, Постовой, Кубанской Набережной, Морской, Новокузнечной.

Также проезд затруднен на улицах Новороссийской, Селезнева, Ставропольской, Ялтинской, Западном обходе, Колхозной, Садовой, Автолюбителей, Солнечной и Бургасской.

Пробки собрались на улицах МОПР, Российской, 1 Мая, Московской, Кирилла Россинского, Дорожной.

Не лучше ситуация и на выездах из Краснодара. Стоит Ростовское шоссе, Тургенева, Уральская, Захарова, Индустриальная и Красных Партизан.

Читайте также: утром 22 ноября на трех въездах в Краснодар образовались многокилометровые пробки.

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