На трех въездах в Краснодар образовались многокилометровые пробки
Общество
22.11.2022 10:00
Заторы образовались на въездах в кубанскую столицу со стороны Адыгеи из-за ремонта дороги у водохранилища.
По данным сервиса «Яндекс Карты» на 9:50, масштабная трехкилометровая пробка находится перед мостом на улице Тургенева. Также стоят более 3 км на Яблоновском мосту и почти 5 км на Восточном обходе у Краснодарского водохранилища.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 ноября на трех въездах в город пробки также были по 10 баллов. Движение здесь затруднено, поскольку ремонтируют температурные швы, поэтому проехать можно лишь по двум полосам из четырех.
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