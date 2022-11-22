На трех въездах в Краснодар образовались многокилометровые пробки

Фото yandex.ru/maps

Заторы образовались на въездах в кубанскую столицу со стороны Адыгеи из-за ремонта дороги у водохранилища.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 9:50, масштабная трехкилометровая пробка находится перед мостом на улице Тургенева. Также стоят более 3 км на Яблоновском мосту и почти 5 км на Восточном обходе у Краснодарского водохранилища.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 ноября на трех въездах в город пробки также были по 10 баллов. Движение здесь затруднено, поскольку ремонтируют температурные швы, поэтому проехать можно лишь по двум полосам из четырех.