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На трех въездах в Краснодар образовались многокилометровые пробки

Общество
22.11.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-treh-vezdah-v-krasnodar-obrazovalis-mnogokilometrovye-probki
На трех въездах в Краснодар образовались многокилометровые пробки
Фото yandex.ru/maps

Заторы образовались на въездах в кубанскую столицу со стороны Адыгеи из-за ремонта дороги у водохранилища.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 9:50, масштабная трехкилометровая пробка находится перед мостом на улице Тургенева. Также стоят более 3 км на Яблоновском мосту и почти 5 км на Восточном обходе у Краснодарского водохранилища.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 ноября на трех въездах в город пробки также были по 10 баллов.  Движение здесь затруднено, поскольку ремонтируют температурные швы, поэтому проехать можно лишь по двум полосам из четырех.

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