ВДЦ «Орленок» под Туапсе подарили систему РЭБ для подавления беспилотников

Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае перед началом высокого курортного сезона для обеспечения безопасности получил систему радиоэлектронной борьбы «Покров».

Систему РЭБ в «Орленок» передали семья Вадима и Виктории Цыгановых, бойцы специального отряда «Барс-16» и сотрудники учебного центра «Кубань».

Система РЭБ «Покров» подавляет беспилотники противника при помощи мощного электромагнитного импульса. С ее помощью можно блокировать каналы управления БПЛА. Устройства приспособлены для применения в уличных условиях.

«Орленок» получил пока только одну систему «Покров». В ближайшее время в детский центр передадут еще две установки РЭБ.

Данную систему уже опробовали на линии боевого столкновения в рамках СВО бойцы отряда «Барс-16». Они обучат пользованию «Покровом» росгвардейцев, охраняющих «Орленок», сообщает РИА «Новости».

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