Вдовы Героев РФ поддержали Путина в намерении баллотироваться на пост президента
В Краснодаре 23 декабря начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году.
Свою поддержку Владимиру Путину выразили вдовы Героев России в лице Надежды Сарабеевой, председателя краснодарской краевой общественной организации вдов Героев.
Надежда Сарабеева посетила пункт сбора подписей в Краснодаре.
По ее словам, кандидатура Владимира Путина заслуживает поддержки, учитывая его опыт и достижения в прошлом.
«Я поддерживаю кандидатуру Владимира Путина, потому что весь его жизненный путь и опыт дает нам уверенность в том, что с ним наша страна преодолеет все проблемы и решит глобальные задачи», — считает Сарабеева.
Сбор подписей проходит в краснодарском отделении Общероссийского народного фронта, расположенном по адресу: улица Октябрьская, 78.
В рамках кампании предусмотрено открытие пунктов сбора подписей еще в пяти городах Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли региональный избирательный штаб поддержки Владимира Путина.