Вдове участника СВО с детьми вернули квартиру в Краснодаре

Ранее женщину с двумя детьми после гибели мужа лишили квартиры из-за задолженности по ипотеке. Суд по инициативе банка расторгнул договор и семью выселили.

Сейчас предыдущее решение суда аннулировал Краснодарский краевой суд. Квартиру семье погибшего бойца СВО вернули, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главу семьи мобилизовали и направили в зону СВО в октябре 2022 года. Он погиб при исполнении воинского долга в 2023-м. Его жена осталась в ипотечной однокомнатной квартире с детьми. Из-за задолженности по ипотеке, залоговую квартиру реализовали на торгах с начальной стоимостью 1,3 млн рублей.

После выселения семьи участника СВО прокуратура начала проверку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и судебных приставов.