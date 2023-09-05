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Вдове участника СВО с детьми вернули квартиру в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vdove-uchastnika-svo-s-detmi-vernuli-kvartiru-v-krasnodare
Вдове участника СВО с детьми вернули квартиру в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее женщину с двумя детьми после гибели мужа лишили квартиры из-за задолженности по ипотеке. Суд по инициативе банка расторгнул договор и семью выселили.

Сейчас предыдущее решение суда аннулировал Краснодарский краевой суд. Квартиру семье погибшего бойца СВО вернули, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главу семьи мобилизовали и направили в зону СВО в октябре 2022 года. Он погиб при исполнении воинского долга в 2023-м. Его жена осталась в ипотечной однокомнатной квартире с детьми. Из-за задолженности по ипотеке, залоговую квартиру реализовали на торгах с начальной стоимостью 1,3 млн рублей.

После выселения семьи участника СВО прокуратура начала проверку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и судебных приставов.

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