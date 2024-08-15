Вдове погибшего в зоне СВО казачьего атамана вручили Орден Мужества в Туапсе

Михаил Саморуков участвовал в тактических операциях на Северном Кавказе с 1993 по 1999 годы.

Весной 2022-го добровольцем отправился в зону специальной военной операции, был назначен командиром роты отряда «Кубань». Осенью того же года во время штурма вражеских позиций Саморуков погиб.

«Веселый, добрый, позитивный, любил людей — это самое главное. Как-то радел за Родину свою. Если бы он был здесь, то обязательно сказал бы «Честь имею», потому что у офицеров честь — прежде всего», — поделилась вдова Михаила Саморукова Елена Саморукова.

Михаил Саморуков воспитал троих дочерей. Был атаманом Туапсинского городского общества. С 2015 года вступил в должность главы муниципалитета. Ранее Саморукову установили мемориальную доску на стене дома по улице Гагарина, где он трудился.

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