Ордена Мужества вручили семьям погибших героев СВО в Горячем Ключе

Ордена Мужества получили семьи семерых жителей Горячего Ключа, погибших в зоне спецоперации.

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Среди них — сержант Дмитрий Горшков, рядовые Денис Матвеев, Владимир Ячменев, Семен Сосинович, Сергей Нерознак, Андрей Белоусов и ефрейтор Алексей Ардашев.

«В такие минуты очень сложно подобрать слова, чтобы смягчить боль утраты. Особенно когда смотришь в глаза детей, жен, матерей наших безвременно ушедших Героев. Пусть эта скорбь со временем перейдет в чувство безграничной гордости за наших ребят, ведь они пример мужества, патриотизма и самоотверженности. Величие России держится именно на таких людях!» — написал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram.

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