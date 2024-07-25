Героев СВО и освобожденные города предложили изобразить на деньгах в России

С предложением закрепить на купюрах и монетах изображения героев спецоперации на Украине и освобожденные города выступили в Госдуме.

Автор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что такие купюры не должны быть штучными, а должны быть в обращении.

«Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не «памятными», которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — говорится в письме Лантратовой к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Депутат считает, что действующий план по обновлению денежных купюр был разработан до начала спецоперации, поэтому его необходимо изменить.

Так, по ее мнению, на банкноте в 50 рублей может быть изображен Соледар, 100 рублей — Артемовск, 500 рублей — Луганск, 1 тыс. рублей — Донецк, 2 тыс. рублей — Авдеевка, 5 тыс. рублей — Мариуполь.

«На аверсе монет с номиналом 5 и 10 рублей предлагается изображать портреты погибших участников СВО, удостоенных высшего звания Герой РФ за свои подвиги. Например, Владимир Жога, Олег Шипицин, Адам Хамхоев, Александр Досягаев, Алексей Нагин, Алексей Осокин и другие герои, сражавшиеся и отдавшие свои жизни в борьбе с неонацистским киевским режимом», — добавила Лантратова.

Кроме того, она предлагает изобразить военную технику на аверсе монет с номиналом 1 и 2 рубля. Среди вариантов — танки Т-90М «Прорыв», БМПТ-72 «Терминатор», ТОС-1А «Солнцепек», бомбардировщик Ту-95 и другие виды вооружений, сообщает ТАСС.

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