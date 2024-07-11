Стенды в честь погибших на СВО жителей города открыли в Тимашевске

Место памяти разместили на аллее рядом с музеем семьи Степановых.

В мероприятии приняли участие родные бойцов, жители города, юнармейцы, курсанты Тимашевского поста № 1, представители власти. Участники церемонии вспомнили героический путь бойцов, почтили их память минутой молчания. Глава Тимашевсокго района вручил награды семьям погибших военнослужащих. В завершении гости мероприятия возложили цветы к стенду памяти героев.

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