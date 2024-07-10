Гуманитарную помощь в зону СВО отправили из Анапы и Тихорецкого района

Казаки Гостагаевского станичного общества передали посылки с предметами личной гигиены и продуктами питания.

Помощь в сборе оказали местная администрация, предприниматели и детский сад. Военнослужащие высоко оценили такую поддержку и поблагодарили всех неравнодушных.

Также на передовую отправились письма от школьников из станицы Еремизино-Борисовской. Дети написали слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

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