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Гуманитарную помощь в зону СВО отправили из Анапы и Тихорецкого района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gumanitarnuyu-pomoshh-v-zonu-svo-otpravili-iz-anapy-i-tihoretskogo-rajona
Видео канала «Кубань 24»

Казаки Гостагаевского станичного общества передали посылки с предметами личной гигиены и продуктами питания.

Помощь в сборе оказали местная администрация, предприниматели и детский сад. Военнослужащие высоко оценили такую поддержку и поблагодарили всех неравнодушных.

Также на передовую отправились письма от школьников из станицы Еремизино-Борисовской. Дети написали слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

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