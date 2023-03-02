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Вдоль трассы Темрюк — Голубицкая выгорело 200 кв. метров камыша

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vdol-trassy-temryuk-golubitskaya-vygorelo-200-kv-metrov-kamysha
Вдоль трассы Темрюк — Голубицкая выгорело 200 кв. метров камыша
Фото t.me/temruk_info

Сообщение о возгорании камыша в районе 12 км трассы Темрюк — Голубицкая поступило пожарным 2 марта в 13:08.

На место незамедлительно выехали подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место в 13:21 они установили, что площадь возгорания составила 200 кв. м.

В 13:59 пожар локализовали на той же площади, а в 18:20 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 18:50. В ликвидации возгорания от РСЧС участвовали 32 человека и семь единицы техники.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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