Вдоль трассы Темрюк — Голубицкая выгорело 200 кв. метров камыша
Происшествия
02.03.2023 21:20
Сообщение о возгорании камыша в районе 12 км трассы Темрюк — Голубицкая поступило пожарным 2 марта в 13:08.
На место незамедлительно выехали подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место в 13:21 они установили, что площадь возгорания составила 200 кв. м.
В 13:59 пожар локализовали на той же площади, а в 18:20 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 18:50. В ликвидации возгорания от РСЧС участвовали 32 человека и семь единицы техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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