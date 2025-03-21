Важнейшие сваи забурили для нового моста в Зубовой Щели в Сочи

Возле поселка Зубова Щель в Лазаревском районе продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Чемитоквадже.

Старый мост уже полностью демонтирован. Дорожные рабочие уже подготовили свайное основание для всех пяти опор будущего моста, все работы идут по графику. Завершили бетонирование первой и пятой опор, расположенных на берегу, продолжается сооружение ростверков трех русловых опор.

К началу лета планируют закончить обустройство всех опор и начать монтировать балки пролетных строений — они уже сгружены на строительной площадке.

Новый двухполосный мост оборудуют системой ливневок, двумя секциями очистных сооружений и современным освещением. На время работ жители близлежащего поселка могут воспользоваться альтернативной схемой движения — по недавно отремонтированному участку, расположенному в 400 м к северу, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Черноморье».

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