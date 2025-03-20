Реверсивное движение введут на трассе А-290 в Новороссийске до 18 мая

Реверсивную схему движения введут с 1 апреля по 18 мая на участке 17-18 км федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь в границах поселка Верхнебаканского

Отмечается, что на этом участке дороги нет возможности организовать движение транспорта по обочине, поэтому подрядчик принял решение о введении реверса на время ремонта дороги.

Всего в рамках госконтракта отремонтируют участок трассы длиной в 26 км — с 16 по 42 км. По проекту на участке уложат новое дорожное покрытие, отремонтируют примыкающие съезды и тротуары, нанесут дорожную разметку из термопластика, восстановят или заменят дорожные знаки установят ограждения, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Черноморье».

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