Реверсивное движение введут на трассе А-160 в Адыгее почти на полгода

Временный реверс будет действовать днем на участке 70-79 км трассы «Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск».

Новая схема движения будет действовать временно — с 18 апреля до 30 сентября 2025 года.

На трассе проводится ремонт участка 64 км 193 м — 80 км 825 м в границах Адыгеи. На всем участке запланировано восстановление слоев покрытия из асфальтобетона. Поскольку движение по обочине на отрезке трассы запрещено, подрядчик принял решение о введении реверса в дневные часы.

В темное время движение транспорта будет осуществляться в штатном режиме, но с ограничением скорости до 70 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Черноморье».

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