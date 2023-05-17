«Ваш родственник попал в ДТП»: в Усть-Лабинске поймали курьера мошенников из Красноярска

В полицию Усть-Лабинского района обратилась 86-летняя местная жительница. Он рассказала, что пострадала от действий аферистов, которые звонили по телефону и сообщали, что их родственники попали в ДТП.

Установили, что на стационарный телефон пенсионерки позвонила якобы ее дочь. Она сказала, что попала в ДТП, поэтому ей срочно нужны деньги, чтобы «избежать проблем». Женщина поверила незнакомке и передала курьеру 150 тыс. рублей.

В ходе розыска участника мошеннической схемы задержали. Им оказался 51-летний уроженец Красноярского края. Злоумышленник рассказал, что нашел объявление о быстром и высоком заработке в мессенджере. За работу ему пообещали 5% от переданной суммы.

Мужчина понимал, что заработок незаконный, но согласился сотрудничать. Анонимные кураторы указывали ему адреса, по которым он забирал у пенсионеров деньги.

Возбудил уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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