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Трое жителей Перми вымогали деньги якобы на помощь участникам СВО от лица Маргариты Симоньян

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-zhitelej-permi-vymogali-dengi-yakoby-na-pomoshh-uchastnikam-svo-ot-litsa-margarity-simonyan
Трое жителей Перми вымогали деньги якобы на помощь участникам СВО от лица Маргариты Симоньян
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Злоумышленники создали несколько Telegram-каналов и вели их от имени главного редактора RT Маргариты Симоньян. Число подписчиков со временем превысило 100 тыс.

Установили, что мужчины размещали в каналах информацию о необходимости закупки техники для нужд специальной военной операции. Деньги желающим предлагали перевести на банковские карты волонтеров.

Маргарита Симоньян обратилась в полицию. Личности участников установили, мужчин задержали в Перми. По данным следствия, деньги от подписчиков из разных частей РФ получали двое из них. Разовые переводы достигали 20 тыс. рублей. Оборот по счетам посредников за 1,5 месяца превысил 7 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают личности потерпевших и размер причиненного им ущерба, сообщает МВД Медиа.

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