На 38 млн рублей обманул аферист почти 30 доверчивых жителей Краснодарского края 

В Новороссийске будут судить 34-летнего мужчину, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина в течение четырех лет предлагал знакомым помощь в приобретении земельных участков в Новороссийске, оформлении документов на строительство торговых объектов, покупке стройматериалов по выгодной цене, закупке алкогольной продукции с завода и бытовой техники со скидкой в одной из торговых сетей.

Установили, что злоумышленник обманул 27 человек. Общий ущерб составил 38 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемый ожидает суда под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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